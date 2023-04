PGR denuncia Moro ao STF por calúnia contra Gilmar Mendes

A Procuradoria Geral da República (PGR) apresentou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (17), uma denúncia contra o senador Sergio Moro (União-PR) por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes.

O vídeo em questão mostra um trecho de fala do senador, onde ele diz que compraria um habeas corpus com o ministro. "Isso é fiança do instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”, diz o parlamentar no trecho que circula nas redes sociais.

Na denúncia, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, pede a condenação do ex-juiz e cita agravantes como o suposto crime ter ocorrido contra funcionário público, na presença de várias pessoas e contra pessoa com mais de 60 anos.

Em nota divulgada por Moro, ele afirma que foram utilizados trechos do vídeo, que foram editados fora de contexto.

"Os fragmentos do vídeo editado e divulgado por terceiros não revelam qualquer acusação contra o ministro Gilmar Mendes. O senador Sergio Moro sempre se pronunciou de forma respeitosa em relação ao Supremo Tribunal Federal e seus ministros, mesmo quando provocado ou contrariado. Jamais agiu com intenção de ofender ninguém e repudia a denúncia apresentada de forma açodada pela PGR, sem base e sem sequer ouvir previamente o senador", comentou.

