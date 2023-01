Prazo para justificar ausência no 2º turno das Eleições encerra hoje

O prazo para justificar a ausência de quem não compareceu às urnas no segundo turno das Eleições 2022 encerra nesta segunda-feira (9). O processo de justificação pode ser realizada pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou através do aplicativo e-Título.

O formulário está disponível na opção “Autoatendimento do Eleitor” ou presencialmente nos cartórios eleitorais.

Na internet, basta escolher a opção “Justificativa Eleitoral” e na aba “Justificativa pós-eleição” estão todos os dados a serem informados. Na seção Autoatendimento do Eleitor também é possível verificar se há alguma pendência com a Justiça Eleitoral e, se for o caso, emitir o boleto da multa para a regularização.

É importante lembrar que três ausências injustificadas consecutivas causam o cancelamento do título eleitoral, o que gera série de consequências para a cidadã ou o cidadão. Entre elas estão a impossibilidade de emitir passaporte, de tomar posse em cargo público, obter empréstimos em bancos públicos ou renovar matrícula em instituição pública de ensino superior, entre outras.

Deixe seu Comentário

Leia Também