Prefeito admite falta de acessibilidade em escolas e faz acordo com MPMS em Coxim

Em uma medida que visa garantir a acessibilidade e a segurança nas escolas municipais de Coxim, o Prefeito, Edilson Magro, juntamente com o Procurador-Geral do Município, Flávio Garcia da Silveira, firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS).

No acordo a gestão reconhece as inadequações das escolas municipais em termos de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, conforme constatado nos Relatórios de Vistoria produzidos pelo Corpo Técnico de Engenharia e Arquitetura do Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução – CORTEC/DAEX/MPMS, vinculados ao Inquérito Civil nº 06.2019.00000261-7.

Para solucionar essas questões, a administração municipal se comprometeu a realizar adequações físicas até 10 de junho de 2024 em diversas unidades educacionais, incluindo a Escola Marechal Rondon, o Centro de Educação Infantil Leonora Bezerra, o Centro de Educação Infantil Zuleide Pompeu dos Santos e o Centro de Educação Infantil Caminho das Letras. Tais adaptações visam assegurar o acesso, locomoção e segurança de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todas as áreas dessas edificações.

Outras escolas, como a Escola Antonio Torquato da Silva (polo e extensão), Escola Maria Lúcia Batista, Escola Willian Tavares de Oliveira e o Centro de Educação Infantil Nelly Martins, terão prazo até 10 de novembro de 2024 para realizar as adaptações necessárias.

Além disso, a Prefeitura comprometeu-se a, no prazo de 16 meses a partir da assinatura do TAC, elaborar um planejamento técnico abrangendo todas as fases, desde a elaboração do projeto até a execução, para a adequação de outras unidades educacionais do município, como a Escola Municipal Laucídio Coelho, extensão da Escola Marechal Rondon e os Centros de Educação Infantil Senhor Divino, Maria Santana de Araújo e Ildo Torquato Ribeiro.

O acompanhamento e execução das adequações deverão ser realizados por profissionais habilitados e registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/MS) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/MS). Relatórios escritos e fotográficos atestando o cumprimento das cláusulas serão encaminhados à Promotoria de Justiça, sem prejuízo de possíveis vistorias realizadas pelo órgão de execução.

O não cumprimento das obrigações estabelecidas no TAC acarretará multa diária de 25 UFERMS (Unidade Fiscal Estadual de Referência), sem necessidade de notificação prévia. Adicionalmente, o descumprimento pode resultar na propositura de ação civil pública, execução específica das obrigações, instauração de inquérito policial ou ação penal, além de outras providências cabíveis.

O Termo de Ajustamento de Conduta foi assinado pelo Promotor de Justiça Michel Maesano Mancuelho, da 2ª Promotoria de Justiça de Coxim, atuando em substituição legal.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também