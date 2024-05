Presidente do TJMS faz vistoria em obra de R$ 8 milhões em Maracaju

Vinícius Santos com informações do TJMS

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, esteve em Maracaju nesta segunda-feira (20) para vistoriar a obra do novo Fórum da Comarca e realizar entregas.

Acompanhado de autoridades, ele visitou a obra, com investimento de R$ 8 milhões e área de 1.545 m², prevista para ser concluída até o final do ano. Ao final da visita, o presidente plantou uma muda de ipê em frente ao prédio, visando contribuir para um mundo mais sustentável.

Ele enfatizou que o novo fórum proporcionará um ambiente de trabalho melhor para juízes, servidores e jurisdicionados. "É uma construção bastante significativa, Maracaju é uma cidade que já merecia há bastante tempo um fórum novo. Este prédio vai nos ajudar a entregar para a população, aos advogados, para todos aqueles que utilizam os serviços do Judiciário, um fórum digno do tamanho, da representatividade e da pujança que Maracaju tem", afirmou.

Após a visita, entregou um veículo para uso da comarca e doou 13 computadores, sendo oito para o Batalhão da Polícia Militar de Maracaju e cinco para a Associação Comunitária Olímpio Vargas.

