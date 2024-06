Preso em Mossoró, Marcelo Rios será julgado remotamente no caso Playboy da Mansão

Em decisão recente, o juiz Aluízio Pereira dos Santos determinou que Marcelo Rios, ex-guarda municipal e réu no caso da execução do empresário Marcel Hernandes Colombo, será julgado remotamente. A defesa de Rios havia contestado essa decisão, solicitando a presença física do réu no julgamento, mas o pedido foi negado.

Rios, com Jamil Name Filho, que também é réu no mesmo caso, está preso no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ambos participarão do julgamento virtualmente. Jamil Name Filho aceitou as condições do juiz para participar do júri remotamente, decisão que se estendeu a Rios.

O juiz Aluízio Pereira dos Santos justificou sua decisão com base em uma determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), afirmando que "a presença virtual é tanto quanto a real". Para garantir a estabilidade da conexão durante o julgamento, o magistrado ordenou que fosse disponibilizado um técnico de informática no presídio federal durante toda a sessão e um telefone para contato.

Além de Rios e Name Filho, outros réus serão julgados no caso, incluindo o ex-guarda civil metropolitano Rafael Antunes Vieira e o policial federal aposentado Everaldo Monteiro de Assis, conhecido como "Jabá". O julgamento está agendado para ocorrer de 16 a 19 de setembro no Fórum de Campo Grande.

