Presos no 8 de janeiro só poderão receber visitar com autorização de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que os presos por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro só poderão receber visitas com autorização do STF.

A decisão de Moraes foi publicada na quarta-feira (22), onde o ministro entende que os custodiados são classificados com “alta periculosidade”, e por isso não podem ser submetidos às mesmas regras de outros detentos.

Ainda segundo a decisão, somente Moraes poderá autorizar ou não as visitas aos encarcerados pelos atos de 8 de janeiro, quando extremistas bolsonaristas invadiram e depredaram a sede dos Três Poderes, em Brasília.

O magistrado destacou que os extremistas presos não respondem à portaria da Vara de Execuções Penais do DF (VEP/DF), que dispõe sobre visitas aos custodiados.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também