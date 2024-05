R$ 314 milhões "esquecidos" em processos podem ser devolvidos à população de MS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) está com uma boa notícia para os moradores do estado: R$ 314 milhões estão parados em contas judiciais de processos arquivados e podem ser devolvidos aos donos legítimos. Através do programa "Restitua", o TJMS facilita a consulta e o resgate desses valores.

Como saber se você tem direito ao dinheiro?

Basta acessar o site do TJMS e utilizar a ferramenta online "Restitua". A consulta é gratuita e pode ser feita com CPF ou CNPJ. Link: https://www.tjms.jus.br/restitua

Já foram levantados R$ 13 milhões - Do montante, mais de R$ 13 milhões já foram devolvidos aos donos em 1.919 processos. O programa já teve mais de 19 mil acessos, segundo informações do TJMS.

O Restitua - é um sistema online que busca por valores não levantados em contas judiciais. Para usar, basta digitar seu CPF ou CNPJ e clicar em "Consultar". O sistema verificará se você tem direito a algum valor e fornecerá as instruções para resgatá-lo.

Cuidados:

O TJMS nunca entra em contato com os beneficiários para informar sobre valores a serem resgatados.

O TJMS não pede dados pessoais ou senhas para realizar consultas.

Desconfie de qualquer notificação judicial para resgate de valores por meios eletrônicos.

Em caso de dúvidas - Entre em contato com a vara do Fórum onde o processo está cadastrado.

