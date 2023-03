Robinho deverá entregar seu passaporte ao STJ

O ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou nesta sexta-feira (24) que o ex-jogador Robinho deve entregar, dentro de um prazo de até cinco dias, seu passaporte ao tribunal.

O ministro entendeu que, dada a gravidade do crime cometido e que o ex-jogador tem meios para fugir do país a qualquer momento, é essencial que o documento seja apreendido.

O pedido de apreensão do passaporte foi feito pela União Brasileira de Mulheres, entidade autorizada pelo ministro a acompanhar o caso e se manifestar sobre o assunto no tribunal.

