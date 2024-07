Secretária 'mete o louco' e usa namorado para dar golpe do seguro em Porto Murtinho

Uma reviravolta trouxe a tona um plano de golpe envolvendo o ‘sequestro’ da secretária de Planejamento e Finanças de Porto Murtinho, Marly Norimi Miyaki, que havia sido realizado no dia 12 de junho. O crime na verdade teria sido uma farsa, criada pela secretária e pelo namorado, que foi preso no dia 18 de junho, como autor.

Conforme parecer do Ministério Público, juntado aos autos do caso no dia 10 de julho, Marly e o namorado, Alberto Froes Júnior, criaram um plano para aplicar o ‘golpe do seguro’ na empresa de seguros que o carro, um Hyundai Creta, tinha uma apólice.

Os dois então prepararam o plano, que incluía até a mudança na data das filmagens de câmeras de segurança. A respeito da dinâmica, do que aconteceu no dia do falso sequestro, Alberto entrou no imóvel pulando o muro, indo direto para o quarto localizado no fundo do quintal, onde a suposta vítima estaria com o filho.

Sem mostrar qualquer temor em seu rosto, os dois acompanharam o ‘bandido’ até o veículo, seguindo em direção até a cidade de Bela Vista. No hotel, onde estava, Alberto desceu do carro com Marly indo até a recepção e fazendo Check-in, subindo com ela até o quarto. No cômodo, ele devolveu o celular e bolsa da suposta vítima, fugindo na sequência com o carro.

“Consta dos autos, que após Alberto deixar o local, mesmo após ter seu celular devolvido pelo suposto autor do crime de Roubo, MARLY não manifestou interesse em buscar ajuda, ou comunicar a ocorrência do suposto roubo a polícia”, diz parte do parecer.

O caso foi descoberto depois da prisão de Alberto, responsável por entregar o esquema criminoso, onde eles queriam vender o veículo e induzir a seguradora de veículos ao pagamento de indenização fraudulenta.

Diante disso, o MP denunciou o casal por estelionato. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

