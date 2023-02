JD1TV: Sérgio Martins assume TJ e chama pai à mesa

A Sessão Solene de posse do novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de MS (TJMS) ocorrida na noite dessa quarta-feira (1º), contou com autoridades Judiciário, Executivo e Legislativo e uma quebra de protocolo especial.



O des. Carlos Eduardo Contar, abriu a sessão com um discurso de despedida, relembrou sua história na presidência do Poder Judiciário do Estado e destacou “a graça de caminhar junto de pessoas sérias e comprometidas com as causas públicas, desde o mais alto escalão, até aquele que talvez nem saiba que ajudou, contribuindo com suas tarefas cotidianas”.

Ao assumir, o novo presidente do Tribunal, des. Sergio Fernandes Martins, quebrou protocolo e resolveu convidar o seu pai, o desembargador aposentado Sérgio Martins Sobrinho que ocupou o cargo em 1985, para compor a mesa com ele. “Desejo dar continuidade à performance exemplar de meus antecessores. Agora é hora de retribuir tudo aquilo que aprendi aqui".

Foi a primeira vez na história do TJMS que um ato desse tipo ocorreu durante uma Sessão Solene de posse à administração.

A mesa diretora contou com a presença do então presidente do TJMS, des. Carlos Eduardo Contar, o governador Eduardo Riedel, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Gerson Claro, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Bitto Pereira, além de outros 32 desembargadores e autoridades compondo a mesa.

O governador Eduardo Riedel agradeceu o tempo dedicado por Contar ao cargo durante o tempo que esteve à frente do Tribunal.“Poucas vezes no nosso Estado assisti um regime de trabalho tão amplo e convergente entre os poderes, baseado nos princípios da responsabilidade pública partilhada. Isso em boa medida explica o desempenho exponencial do nosso Estado”, disse o governador.

