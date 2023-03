Sergio Martins visita a OAB

O presidente do Tribunal de Justiça do MS, Des. Sérgio Fernandes Martins, esteve na manhã desta sexta-feira (31) na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), para falar sobre a Central de Processamento Eletrônico (CPE).

Antes do início da apresentação, o presidente do TJMS se reuniu com o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, que elogiou o trabalho da Corte. “Tão logo assumiu, visitamos o presidente no Tribunal de Justiça, tivemos uma reunião para levar pautas que são muito importantes para a advocacia e fomos prontamente atendidos. Desde que assumiu, o presidente Sérgio tem convidado a OAB e feito questão da nossa participação”, comentou Bitto.

O trabalho do TJMS também foi ressaltado pelo conselheiro federal da OAB/MS e representante institucional da OAB nacional no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Elias Karmouche. “Ver o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul na capa do site do Conselho Nacional de Justiça por um trabalho tão positivo só demonstra a excelência da atual administração”, comentou.

A apresentação foi liderada pelo juiz diretor da CPE, Augusto Roberti Coneglian, em conjunto com a servidora diretora da Secretaria, Silvana Martins Silva de Carvalho, com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre a Central, como seu enfoque, área de atuação e os benefícios que ela traz.

Durante o encontro, Sérgio Fernandes destacou seu compromisso firmado para a reformulação da CPE, garantindo maior efetividade do serviço ainda no primeiro semestre deste ano. “Precisamos de um ‘freio de arrumação’, ou seja, desacelerar um pouco para sanarmos alguns gargalos e então retomar o ritmo anterior, porém com um serviço mais eficaz”, comentou.

