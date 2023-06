Sidrolândia recebe instalação do Gabinete de Integração do Tribunal de Justiça

Sarah Chaves, com informações do TJMS

O Desembargador Sérgio Fernandes Martins, presidente do TJMS, instalou na comarca de Sidrolândia na última semana o Gabinete de Integração, na solenidade também foi assinado o termo de cooperação com o município para combate à violência doméstica, além da entrega do sistema de geração de energia fotovoltaica.

“O Gabinete de Integração é a forma de instrumentalizar os pilares da minha administração. Pretendemos passar por várias comarcas e cidades do interior levando a presidência do TJMS para mais perto de todos”, exaltou o Des. Sérgio Fernandes Martins.

Na oportunidade, o presidente do TJMS, por intermédio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, cuja representante é a Desa Jaceguara Dantas da Silva, firmou Termo de Cooperação Técnica com o município de Sidrolândia para ampliação de programas de reeducação e recuperação de homens acusados e/ou condenados por prática de violência doméstica e familiar, a fim de promover a necessária mudança do sistema cultural em que se fundamenta a violência contra as mulheres.

Durante as atividades na comarca, o presidente do TJMS entregou o sistema de captação e abastecimento de energia fotovoltaica. Sérgio Fernandes Martins salientou que a iniciativa de se converter para energia solar as comarcas foi da administração anterior, porém, a instalação efetiva do sistema na ampla maioria das localidades é responsabilidade da atual gestão.

Atualmente, o Fórum de Sidrolândia apresenta custo médio mensal de R$ 4.800,00 de energia elétrica. Com a implantação do sistema fotovoltaico, espera-se alcançar uma economia de até R$ 4.200,00 mensais. Com investimento aproximado de R$ 287 mil, foram instalados 89 painéis capazes de gerar até 5.200 Kwh e permitir, além da compensação do consumo da própria comarca, a compensação igualmente de pelo menos 400Kwh a serem creditados em outras edificações do PJMS.

O juiz Ricardo Adelino Suaid, representando o diretor do Foro, juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, agradeceu a presença do desembargador, destacando o diferencial que representa à comarca e servidores receber o presidente em seu local de trabalho.

Prestigiaram, igualmente, a solenidade de instalação do Gabinete de Integração a juíza Mariel Cavalin dos Santos, presidente da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul); a promotora de justiça Janeli Basso; o defensor público Marcos Braga Fonseca; o advogado Jean Rodrigo Lisbinski, presidente da 25ª subseção da OAB/MS; a vereadora Cristina Fiúza, vice-presidente da Câmara Municipal de Sidrolândia, entre outras autoridades e convidados.

