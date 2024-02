STF adia novamente julgamento que pode anular a eleição de sete deputados federais

O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou nesta quinta-feira (8) o julgamento da regra atual de distribuição das chamadas “sobras eleitorais” entre os partidos, que pode resultar na anulação da eleição de sete deputados federais.

Os partidos Podemos, PSB, PP e Rede entraram com ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) no Supremo contra o atual sistema que define o número de parlamentares na Câmara, questionando a exigência de desempenho de 80% do quociente eleitoral (número de votos válidos obtidos dividido pelo número de vagas disponíveis) para que as siglas possam concorrer às vagas restantes de deputado federal, estadual e distrital.

Além disso, a regra atual também prevê que os candidatos devem alcançar, individualmente, 20% do quociente eleitoral.

O caso começou a ser julgado em abril de 2023 e já conta com o voto de três ministros, mas foi anulado duas vezes após pedidos de vista dos ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça.

Caso as mudanças sejam aprovadas pelo STF, sete parlamentares teriam suas eleições anuladas, enquanto outros sete assumiriam. Veja quais saem e quais entram:

Saem:

Professora Goreth (PDT-AP)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Sonize Barbosa (PL-AP)

Dr. Pupio (MDB-AP)

Gilvan Máximo (Republicanos-DF)

Lebrão (União Brasil-RO)

Lázaro Botelho (Progressistas-TO)

Entram:

Professora Marcivânia (PCdoB-AP)

Paulo Lemos (PSol-AP)

André Abdon (Progressistas-AP)

Aline Gurgel (Republicanos-AP)

Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)

Rafael Bento (Podemos-RO)

Tiago Dimas (Podemos-TO)

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também