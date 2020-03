O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, acatou o pedido do Governo do Estado e suspendeu por 180 dias o pagamento das parcelas da dívida do Estado com a União.

A primeira das seis parcelas da dívida do Mato Grosso do Sul com a União venceria nesta segunda-feira (30), onde seria pago R$ 31 milhões.

Juntas as outras cinco parcelas que também estão suspensas, será economizado pelo Estado, aproximadamente R$ 186 milhões, exclusivos para investimento na área da saúde.

Conforme o documento expedido pelo STF, a suspensão obriga Mato Grosso do Sul a aplicar os valores na Secretária de Estado de Saúde, para o custeio das ações de prevenção, contenção e combate do Coronavírus (Covid-19).

Foi definido também que MS participe da audiência virtual para composição com a União.

