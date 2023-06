STF começa a ouvir depoimento de réus do 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta segunda-feira (26), a fase de depoimentos de testemunhas de defesa e acusação nas ações penais abertas contra os acusados de terem participado dos atos golpistas de 8 de janeiro.

A primeira fase envolve 232 acusados de participação nos crimes de associação criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e destruição de patrimônio tombado, com previsão das oitivas serem finalizadas em 31 de julho.

As audiências estão sendo realizadas por quatro juízes auxiliares do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos processos.

