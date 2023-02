STF dá prazo de 15 dias para Eduardo Bolsonaro se pronunciar sobre queixa-crime

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques deu um prazo de 15 dias para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) se pronuncie sobre uma queixa-crime apresentada contra ele pela cantora Daniela Mercury por difamação.

Em abril de 2022, o filho de Bolsonaro, conhecido como 03, publicou em suas redes sociais uma postagem onde atribuía a voz da cantora a uma fala religiosa adulterada, onde sua voz foi adulterada para dizer que Jesus Cristo era “muito gay” e “muito bicha”.

“Cuidado! Cenas fortes. Efeitos colaterais da abstinência de Lei Rouanet. A que ponto a pessoa contaminada chega. Deus, tenha misericórdia deles, eles não sabem o que falam”, diz a legenda do vídeo publicado por Eduardo, que foi apagado pouco tempo depois.

O despacho do ministro ocorre seis meses após a Procuradoria-Geral da República (PGR) receber a ação por difamação.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também