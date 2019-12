STF decide que colegiado de juízes definirá destino de Jamil Name

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu há pouco que o destino do empresário Jamil Name, detido no Presídio Federal de Mossoró – Rio Grande do Norte, está nas mãos da 1ª Vara de Execução Penal de Campo Grande.

O colegiado que dirige os processos do chefe da milícia na capital não concordou com a decisão do juiz-corregedor de Mossoró, Walter Nunes da Silva, da transferência de Name para Campo Grande. Os juízes, então, encaminharam o caso ao STJ para que determine quem decide o destino do empresário.

Sob a relatoria do ministro Rogério Shietti Cruz, a Corte decidiu e, ao que tudo indica, o empresário pode não voltar para Campo Grande, já que o colegiado da 1ª Vara é contra a decisão de Mossoró.

