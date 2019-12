Juiz determina volta de Jamil Name para Campo Grande

O advogado de defesa de Jamil Name, Renê Siufi afirmou que ele será transferido para Campo Grande em data ainda não definida. A decisão foi do Juiz corregedor do presídio federal de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Walter Nunes da Silva Júnior.

Siufi falou que foi decidido, porém ainda não tem a ordem completa. “Sei apenas que o juiz determinou que ele viesse para Campo Grande, o prazo para transferência é de 30 dias, mas pode ser qualquer dia”, afirmou.

Segundo o advogado apenas na segunda-feira (9), ele terá acesso a decisão do juiz, que permite que Name volte para a capital.

Por determinação do juiz Walter Nunes da Silva, Jamilzinho, ao contrário do pai permanecerá em Mossoró pelos próximos 12 meses.

O caso

Name e Jamil Name Filho,o Jamilzinho, foram presos dia 27 de setembro durante a Operação Ormetá, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Garras), Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) e Choque, em Campo Grande. A defesa dos milicianos já entrou com o pedido de liberação ou de prisão domiciliar outras vezes, mas não tinha sido acatado.

Jamil Name e Jamilzinho são acusados de envolvimento em uma organização criminosa atuante na prática dos crimes de homicídio, milícia armada, corrupção ativa e passiva e outros, responsável por diversas execuções em Mato Grosso do Sul.



