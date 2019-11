Jallad é excluído das testemunhas de defesa de Jamil Name

A defesa do empresário Jamil Name solicitou a exclusão do desembargador aposentado, Abdalla Jallad, do rol de testemunhas, na ação penal que corre contra o chefe da milícia por crimes do sistema nacional de armas.

No documento encaminhado à 1ª Vara Criminal Residual da Comarca de Campo Grande, a defesa sustenta que o ex-magistrado foi incluído como testemunha “equivocadamente”.

Além de Jallad, os advogados de Jamil solicitaram oitivas com mais dois magistrados aposentados, Carlos Stephanini e Joenildo de Souza Chaves, que já presidiu o TJ, o médico Luis Antônio Simões, o empresário José Alberto Franco da Silva, os comerciantes Antônio Carlos de Alcântara e Márcio dos Santos Kutenberg, além do pecuarista Marcos Marcelo dos Anjos Martins, todos residentes de Campo Grande.

Os demais citados permanecem no rol de testemunhas.

