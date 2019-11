Defesa quer ex-desembargadores testemunhando por Jamil Name

A defesa do empresário Jamil Name, preso por chefiar uma milícia que atuava em Mato Grosso do Sul, citou como testemunhas três magistrados aposentados, um médico, um pecuarista, dois comerciantes e um empresário.

Dos magistrados citados estão os três desembargadores aposentados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS), Carlos Stephanini, ex-vice presidente do TJ; Abdalla Jallad, ex-presidente do TRT 24ª Região e Joenildo de Souza Chaves, que já presidiu o TJ.

Os demais citados foram: o médico Luis Antônio Simões, o empresário José Alberto Franco da Silva, os comerciantes Antônio Carlos de Alcântara e Márcio dos Santos Kutenberg, além do pecuarista Marcos Marcelo dos Anjos Martins, todos residentes de Campo Grande.

Com as “testemunhas” arroladas, a defesa pretende “provar” que a denúncia contra Jamil Name “divorciou-se totalmente das provas contidas no caderno inquisitorial, criando situações inexistentes, valorizando certos depoimentos e desprezando outros”.

O documento foi encaminhado para a 1ª Vara Criminal Residual da Comarca de Campo Grande.

