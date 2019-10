Jamil Name Filho voa para Mossoró

O empresário Jamil Name Filho está sendo transferido neste momento para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Lá, Jamilzinho continuará submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que cumpre desde o dia 12 de outubro.

Informações obtidas pelo JD1 Notícais apontam que apenas o empresário foi transferido até o momento. Ele foi embarcado por um acesso lateral do Aeroporto Internacional de Campo Grande.

Jamilzinho foi preso durante a Operação Omertá, sob acusação de chefiar junto com seu pai, Jamil Name, uma milícia responsável por diversas execuções em Mato Grosso do Sul. Ele, o pai e mais dois envolvidos foram submetido ao RDD por coagir testemunhas e planejar o assassinato do titilar do Garras, delegado Fábio Peró.

Deixe seu Comentário

Leia Também