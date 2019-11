Juiz decreta nova prisão contra Jamil e Jamilzinho

O juiz de direito, Aluízio Pereira dos Santos, decretou a prisão preventiva do empresário Jamil Name, Jamil Name Filho e Vladenilson Daniel Olmedo e a conversão das prisões temporárias do ex-guarda municipal Marcelo Rios e dos foragidos José Moreira Freires e Juanil Miranda Lima.

O pedido foi feito por autoridades policiais, entre elas o delegado do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GARRAS) ameaçado de morte pelos chefes da milícia, Fábio Peró. A representação trata sobre fato apurado no Inquérito Policial que investiga o assassinato de Matheus Coutinho Xavier, morto por tiros no dia 9 de abril deste ano, na rua Antônio da Silva Vendas, em Campo Grande.

Em seu despacho, além de deferir as representações da Força Tarefa, o juiz expediu mandados de prisão com validade até 8 de abril de 2039 para os investigados que se encontram foragidos.

Jamil Name e Jamil Name Filho já estão presos no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

