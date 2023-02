STF decidirá se a PF pode investigar militares envolvidos no 8 de janeiro

A Polícia Federal (PF) está aguardando a resposta do pedido enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre quem deve ser a competência para investigar os militares suspeitos de envolvimento nos atos terroristas do 8 de janeiro.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse durante coletiva que seria enviado ao STF um requerimento ao STF sobre o assunto.

À coluna Guilherme Amado, do Metrópoles, o ministro confirmou que o documento com o questionamento da PF já foi enviado ao STF, e que início das investigações depende do entendimento da Corte.

O ministro Alexandre de Moraes é o relator dos inquéritos sobre os atos e é o responsável por responder à consulta enviada pela PF.

