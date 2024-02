STF forma maioria e condena mais 15 pelos ataques do 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar mais 15 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro, que resultou na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

As penas impostas no voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, variam de 12 a 17 anos de prisão para os 15 réus, sendo oito mulheres e sete homens.

Votaram pelas condenações e com as penas impostas pelo relator, por meio do plenário virtual da Corte, os ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Os ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin também são favoráveis às condenações, porém, com penas menores.

Os julgados são acusados de associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também