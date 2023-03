STF forma maioria e suspende aÃ§Ãµes que pedem liberaÃ§Ã£o de armas

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria e suspendeu o julgamento de todos os processos em curso na Justiça que tratam do Decreto nº 11.366/2023, que prevê o controle dos registros para aquisição e transferência de armas de fogo de uso restrito.

O decreto determina a suspensão de novos registros para a aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito caçadores, colecionadores, atiradores e particulares (CAC’s), a restrição dos quantitativos de aquisição de armas e de munições de uso permitido, a suspensão da concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro e de novos registros para CACs, além da criação de um grupo de trabalho para nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento.

O caso é analisado em plenário virtual, e já contou com votos favoráveis do relator do caso, ministro Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli e Roberto Barroso.

Ainda em fevereiro, o STF havia reconhecido a constitucionalidade do decreto e entendeu que ele tem como objetivo frear a “tendência de vertiginosa flexibilização das normas de acesso a armas de fogo e munições no Brasil”.

“Longe denotar qualquer espécie de inconstitucionalidade, vai, ao invés, ao encontro do entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao tema”, diz trecho da decisão.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também