Menu
Menu Busca quinta, 11 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

STF impõe pena de 16 anos a Ramagem e determina perda do mandato na Câmara dos Deputados

Ex-diretor da Abin e aliado de Bolsonaro, Alexandre Ramagem foi sentenciado por crimes relacionados à tentativa de golpe e organização criminosa

11 setembro 2025 - 19h43Vinícius Santos     atualizado em 11/09/2025 às 19h45
Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro e ex-chefe da Abin - Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro e ex-chefe da Abin -   (Foto: J (Foto: André Coelho/EFE))

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quinta-feira (11) o deputado federal e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexandre Ramagem, a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime inicial fechado.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, sinalizou também a perda do mandato parlamentar, medida que deve ser formalizada pela Mesa da Câmara dos Deputados. Durante o julgamento, Moraes destacou que a decisão é cumprimento da lei. Os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam o relator.

Ramagem foi condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Ele é apontado como integrante do chamado Núcleo 1, grupo investigado por suposta participação em uma trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados.

Ficaram de fora da condenação dois crimes relacionados a dano qualificado contra patrimônio da União e proteção de bem tombado. Esses pontos, ligados à Ação Penal 2668, foram desmembrados e terão análise apenas após o término do mandato. O relator suspendeu a prescrição em relação a essas acusações.

Com a decisão, Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro e ex-chefe da Abin, deve cumprir pena em regime fechado e perder o mandato parlamentar, medidas que só terão efeito após o trânsito em julgado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jair Bolsonaro
Justiça
STF condena Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por crimes ligados à trama golpista
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
João Henrique Miranda Soares Catan e Jair Messias Bolsonaro -
Política
Deputado de MS tenta habeas corpus para Bolsonaro no STF e tem pedido negado
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Justiça
Juiz determina que prefeitura comprove em 45 dias promoção de odontologistas
Manifestantes pedem fechamento do STF -
Política
Fux diz que protestos pedindo intervenção no STF não configuram crime "propósitos sociais"
Cemitério - Foto: Ilustrativa /
Justiça
MP trava sepultamentos e exige regularização de cemitérios em Deodápolis
Erick Luciano Santos Lopes - o "Mega" -
Justiça
Por homicídio no bairro Danúbio Azul, réu recebe pena de 14 anos de reclusão
Bolsonaro
Brasil
AO VIVO - Fux absolve Bolsonaro de todas as acusações sobre denúncia de trama golpista
Manifestantes pedem "Intervenção Militar" -
Política
Fux fala em "propósitos sociais" e não vê crime em acampamentos golpistas
Ângelo Chaves Guerreiro -
Interior
Ex-prefeito de Três Lagoas e construtora são condenados a devolver R$ 7,3 milhões

Mais Lidas

O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe