STF irá julgar na terça-feira recursos de anulação de provas da Odebrecht

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) irá começar a julgar na próxima terça-feira (27) dois recursos contra a decisão do ministro Dias Toffoli, que declara nulas as provas do acordo de leniência da Odebrecht a todos os processos que os envolvam na Justiça.

Serão analisados agravos regimentais da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) e do Ministério Público de São Paulo, que pedem que a decisão do ministro, tomada em setembro do ano passado, seja anulada.

Toffoli anulou o uso das provas dos sistemas Drousys e My Web Day B, que reúnem todas as informações do departamento da empreiteira destinado a pagamentos de propinas e subornos a políticos e autoridades.

