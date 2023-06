STF julga nesta sexta-feira validação do piso salarial da enfermagem

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou, para esta sexta-feira (23), em plenário virtual, o início do julgamento que trata a liberação do pagamento do piso nacional da enfermagem. Os ministros tem até o dia 30 de junho para votarem sobre o assunto.

O pagamento do piso foi liberado em maio pelo ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo, mediante a aplicação de uma série de especificações e condicionantes, e o julgamento desta semana serve para os demais ministros decidirem se referendam ou não a decisão.

O caso começou a ser julgado em maio, com os votos dos ministros Barroso e Edson Fachin, porém, um pedido de vista de Gilmar Mendes adiou o julgamento. Ele só foi retomado em 16 de junho, quando Gilmar Mendes apresentou voto assinado em conjunto com Barroso, porém, outro pedido de vista de Dias Toffoli adiou mais uma vez o processo.

Agora, uma costura interna permitiu que o caso voltasse a pauta nesta sexta (23).

