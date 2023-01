Suzane von Richthofen deixa prisão após Justiça conceder regime aberto

Suzane von Richthofen, presa desde 2002 por participação no assassinato de seus pais, foi solta na tarde desta quarta-feira (11) após a Justiça conceder progressão para o regime aberto. Ela atualmente cumpria sua pena em um presídio em Tremembé, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), Suzane deixou a Penitenciária Feminina I Santa Maria Eufrásia Pelletier por volta das 17h35, no horário de Brasília, de hoje.

O caso ocorre sob segredo de Justiça, mas o Tribunal de Justiça confirmou que em decisão da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, foi concedida a progressão ao regime aberto após se verificar que ela cumpria os requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal.

Suzane foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão em 2002 pelo envolvimento na morte dos pais, o casal Manfred e Marísia Richthofen. Desde 2015 cumpria sua pena regime semiaberto, e em março de 2016 deixou o presídio pela primeira vez para a saída temporária de Páscoa.

