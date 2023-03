TCU determina que Bolsonaro deve devolver joias e armas sauditas em atÃ© 5 dias

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, de maneira unânime, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve devolver as joias e as armas sauditas que estão em sua posse à Secretaria-Geral da Presidência da República em até cinco dias.

A decisão do plenário da Corte de Contas seguiu o entendimento do ministro Benjamin Zymler.

“Faço duas sugestões: foi suscitada em uma representação de que também estaria na posse da Presidência da República um conjunto de armas e, aparentemente, se for o caso, talvez devêssemos determinar que esse presente, que supera em muito o valor de compor um bem incorporável ao patrimônio privado do ex-presidente, seja destinado à Presidência da República”, disse o ministro.

As joias e as armas foram presentes do príncipe da Arábia Saudita para comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro em outubro de 2021. As joias, porém, foram apreendidas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

