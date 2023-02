TCU pede informações para investigar causas da crise dos Yanomami

O Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou acesso integral ao sistema utilizado pelo governo federal para poder realizar uma investigação sobre as possíveis causas que levaram à atual crise de vulnerabilidade dos indígenas Yanomami.

O vice-presidente do TCU, Vital do Rêgo, é atualmente o relator do processo de fiscalização das ações do governo em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU).

O TCU irá formar um grupo para realizar a auditoria, e será composto por cinco auditores, sendo dois da AudSaúde, um da AudAgroambiental e dois do Núcleo de Análise de Dados, todos da Secretaria de Controle Externo de Desenvolvimento Sustentável (SecexDesenvolvimento).

Foi solicitado acesso ao Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena (Siasi) e ao Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab).

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também