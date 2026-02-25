Menu
Justiça

Tentativa de homicídio na Vila Santa Luzia: réu pega 7 anos de prisão em regime fechado

Wellington Henrique Botelho de Oliveira pode recorrer da decisão, porém o regime inicial para cumprimento da pena é o fechado

25 fevereiro 2026 - 11h23Vinícius Santos
A vítima foi socorrida em estado grave A vítima foi socorrida em estado grave   (Foto: Whatsapp/JD1)

A Justiça condenou Wellington Henrique Botelho de Oliveira, de 31 anos, a 7 anos e 7 meses de prisão por tentativa de homicídio, após ele atirar contra Wellington Inocêncio Alves Rodrigues, de 29, que foi atingido na cabeça e sobreviveu ao ataque ocorrido em 5 de setembro de 2024, na rua São Nicolau, na região da Vila Santa Luzia, em Campo Grande.

Wellington Henrique sentou no banco dos réus na terça-feira (24) e recebeu sentença do juiz Carlos Alberto Garcete, da 1ª Vara do Tribunal do Júri. Por ser reincidente em conduta criminosa, o regime para cumprimento da pena foi fixado no fechado.

Além da pena de prisão, o juiz ainda fixou que o réu deverá pagar indenização civil mínima à vítima, no valor de dez salários mínimos, a título de danos morais, com atualização monetária, visto que a vítima sofreu lesão corporal de natureza gravíssima.

Dessa forma, ele ficou condenado pelos crimes de homicídio doloso simples, na forma tentada, e porte ilegal de arma de fogo. O réu pode recorrer da decisão, porém o regime inicial para cumprimento da pena é o fechado.

MOTIVAÇÃO - Segundo as investigações, o motivo do crime seria torpe, baseado em uma dívida de droga não paga, no valor de R$ 2,3 mil, que a vítima Wellington Inocêncio possuía com o acusado. Ainda conforme apurado, o denunciado teria adquirido previamente uma arma de fogo calibre .32, e portava o armamento ilegalmente, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente, durante a empreitada criminosa.

Durante a instrução processual, o acusado confirmou que foi o autor do disparo contra o ofendido, porém apontou controvérsia relacionada à venda de materiais de construção, alegando que a vítima lhe enviava mensagens cobrando valores e proferia ameaças.

