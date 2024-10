TJ convoca juízes substitutos após afastamento de desembargadores

Vinícius Santos com informações do TJMS

Em meio a investigações sobre corrupção e venda de sentenças que levaram ao afastamento de cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), a instituição realizou, nesta quarta-feira (30), uma sessão extraordinária para convocar quatro juízes substitutos. A medida visa garantir a continuidade e o pleno funcionamento das Câmaras Cíveis e do órgão especial do TJMS.

Foram nomeados os juízes Alexandre Corrêa Leite e Cíntia Xavier Letteriello, selecionados pelo critério de merecimento após votação aberta. Ambos são da comarca de Campo Grande e, com a convocação, passam a compor o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em instâncias superiores.

Pelo critério de antiguidade, os juízes Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli e Wagner Mansur Saad foram também referendados para atuação no 2º grau de jurisdição, conforme publicação no Diário da Justiça de 28 de outubro.

Os juízes atuarão nas seguintes seções: Sandra Artioli foi designada para a 4ª Câmara Cível, 4ª Seção Cível e Seção Especial Cível; Wagner Saad para a 4ª Câmara Cível e a 2ª Seção Cível. Já Alexandre Leite comporá a 1ª Câmara Cível e 1ª Seção Cível, enquanto Cíntia Letteriello também trabalhará na 4ª Câmara Cível, 4ª Seção Cível e Seção Especial Cível.

Seguindo as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que promove a paridade de gênero, a decisão reflete o compromisso do TJMS com a eficiência e a transparência na Justiça do Estado, assegurando a continuidade das atividades judiciais.

