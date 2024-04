TJ empossa Waldir Marques como desembargador

O juiz substituto em 2º grau Waldir Marques foi empossado, nesta quarta-feira (17), ao cargo de desembargador pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A posse administrativa aconteceu na tarde de hoje no gabinete da Presidência do Tribunal.

O presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, deu as boas-vindas ao novo integrante da Corte, e destacou o jeito simples e respeitoso de Marques. “O que a magistratura precisa é disso, de magistrados que tem essa facilidade de convivência, de trabalhar com outros setores que são importantes para a estrutura do judiciário, de receber as partes, que, enfim, tenha bom senso e saiba utilizar sua vivência e experiência adquirida ao longo da vida profissional para poder distribuir a justiça no segundo grau com muita sabedoria”, afirmou.

O recém-empossado desembargador Waldir Marques, que já atua há seis anos no Tribunal de Justiça, ressaltou a importância da data para os seus 35 anos de atuação na magistratura.

“Sempre trabalhei com afinco e honrei a toga. É uma alegria muito grande e um dia de agradecimento à família, amigos e todos aqueles que contribuíram de alguma forma para eu ter chegado à magistratura e permanecido até assumir o mais alto degrau da carreira, o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul”, comemorou.

Waldir, que teve sua promoção aprovada por unanimidade em votação nesta quarta-feira, assumirá a vaga do Des. Divoncir Schreiner Maran, que se aposentou no último dia 7 de abril, ao completar 75 anos de idade.

