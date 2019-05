TJ-MS abre seleção para estagiários de direito

Saiba Mais Justiça TJMS firma acordo com MPT para receber jovens aprendizes

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) abre no próximo dia 3 de junho as inscrições para o processo seletivo de estágio para acadêmicos de direito, na comarca de Caarapó.

Podem participar do processo seletivo alunos regularmente matriculados em instituições públicas e particulares do 3º ao 9º semestre e as inscrições podem ser feitas na Secretaria do Foro, das 12 às 18 horas.

As provas serão realizadas no dia 30 de junho, das 8 às 11 horas, na Escola Estadual Professora Cleuza Aparecida Vargas Galhardo, situada na Rua Marciliano Maciel, 475, na Vila Jari, em Caarapó. A prova conterá 10 questões de Direito e 10 de Língua Portuguesa.

O candidato deverá apresentar-se no local das provas com, no mínimo, 30 minutos de antecedência ao horário de início das provas, portando documento de identificação com foto, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta esferográfica de cor azul ou preta. O caderno de provas será liberado aos candidatos após 60 minutos do início da prova.

O gabarito será divulgado no dia 1º de julho e a listagem com o nome e a pontuação dos candidatos classificados será afixada na entrada do prédio do Fórum no dia 5 de julho, com prazo até as 18 horas do dia 9 de julho para apresentação de recurso.

O exercício do estágio terá validade de um ano. O estagiário cumprirá cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

Clique aqui e confira a íntegra do edital .

Saiba Mais Justiça TJMS firma acordo com MPT para receber jovens aprendizes

Deixe seu Comentário

Leia Também