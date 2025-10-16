Menu
Menu Busca quinta, 16 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

TJ nega apelos e aumenta pena de Jamilzinho por mandar executar "Playboy da Mansão"

Desembargadores também determinaram a prisão do policial federal Everaldo Monteiro de Assis, por fornecer informações e dar suporte à organização criminosa de Jamil Name Filho

16 outubro 2025 - 09h23Vinícius Santos
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"   (o "Jamilzinho")

O processo que envolve o assassinato de Marcel Costa Hernandes Colombo, o “Playboy da Mansão”, teve uma nova reviravolta nesta semana. O crime ocorreu em outubro de 2018, em Campo Grande, e é um dos casos relacionados à atuação de uma organização criminosa investigada na Operação Omertà.

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) acolheu o recurso do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e aumentou as penas de três condenados por homicídio qualificado, mantendo ainda a condenação de um quarto envolvido.

De acordo com o acórdão, os desembargadores entenderam que houve planejamento e execução de crime encomendado, com envolvimento direto e indireto de membros de uma organização criminosa liderada por Jamil Name Filho, o “Jamilzinho”, apontado como mandante da execução de Marcel Colombo.

Condenados e novas penas

- Jamil Name Filho, o “Jamilzinho” – apontado como mandante do crime, teve a pena aumentada de 15 anos para 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. O tribunal manteve o entendimento de que ele ordenou a morte de Marcel, executada por integrantes de sua organização criminosa.

-  Marcelo Rios – ex-guarda municipal de Campo Grande, também condenado por homicídio qualificado, teve sua pena aumentada de 15 anos para 21 anos, 10 meses e 15 dias, igualmente em regime fechado. Rios foi considerado o intermediário entre o mandante e os executores, sendo responsável por organizar e dirigir as ações do grupo criminoso.

- Everaldo Monteiro de Assis, o “Jabá” – agente da Polícia Federal, teve sua pena elevada de 8 anos e 4 meses para 16 anos e 6 meses de reclusão. O tribunal manteve a perda do cargo público, uma vez que a pena supera quatro anos e a conduta foi praticada com violação de dever funcional. Segundo a decisão, Jabá usou o acesso a bancos de dados para repassar informações sigilosas à organização criminosa chefiada por Jamilzinho.

“Jabá” recorria em liberdade, mas com a nova decisão, o TJMS determinou sua prisão imediata. O mandado de prisão deve ser expedido e, conforme já decidido, ele será demitido da Polícia Federal.

- Rafael Antunes Vieira – ex-guarda civil metropolitano de Campo Grande, condenado por ocultação de arma de fogo, teve sua pena ajustada de 2 anos e 6 meses para 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto. O tribunal reconheceu pequena redução de ofício, mantendo a condenação pelo crime.

Execução imediata das penas

O Tribunal de Justiça determinou a execução provisória imediata das penas privativas de liberdade aplicadas a todos os réus — Jamil Name Filho, Marcelo Rios, Everaldo Monteiro de Assis e Rafael Antunes Vieira.

A decisão baseou-se na tese de repercussão geral nº 1.068 do Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada.

Com isso, os recursos das defesas foram todos negados, e os desembargadores acataram parcialmente o pedido do Ministério Público, resultando no aumento das penas dos principais envolvidos no assassinato de Marcel Colombo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Situação dos bovinos -
Interior
Promotor investiga fazendeiro que deixava gado comer só em dias alternados em MS
Corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro
Justiça
Acusado de participar de organização criminosa ligada a homicídios é absolvido
Dinheiro -
Justiça
Cobranças indevidas de valores irrisórios não configuram dano moral, diz TJMS
Sideni Soncini Pimentel -
Justiça
Desembargador Sideni Pimentel se aposenta antecipadamente do TJMS
Gêmeos Rafael Muler Passos e Alexandre Muler Passos, de 31 anos -
Justiça
Justiça solta acusado de matar irmãos gêmeos a tiros em Campo Grande
Idosa morreu após ser atingida por carro -
Justiça
Motorista que matou idosa no Jardim Vida Nova fecha acordo de R$ 15 mil
Valdomiro Pereira Filho, de 47 anos; a investigação foi conduzida pela 2ª Delegacia de Polícia Civil -
Polícia
Homem é indiciado por causar morte de motociclista em acidente no Nova Lima
TJ mantém condenações de estupradores e fixa indenização de R$ 10 mil em Três Lagoas
Interior
TJ mantém condenações de estupradores e fixa indenização de R$ 10 mil em Três Lagoas
Medidor de energia -
Cidade
MP denuncia leiturista e mais 22 por fraudar contas de energia em Campo Grande
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveram
Justiça
Motorista que causou acidente com 4 mortos na BR-060 vai a júri popular; veja a data

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
O caso explodiu na segunda
Polícia
Amor ungido? Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel só de baby-doll