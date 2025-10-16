TJ nega apelos e aumenta pena de Jamilzinho por mandar executar "Playboy da Mansão"

O processo que envolve o assassinato de Marcel Costa Hernandes Colombo, o “Playboy da Mansão”, teve uma nova reviravolta nesta semana. O crime ocorreu em outubro de 2018, em Campo Grande, e é um dos casos relacionados à atuação de uma organização criminosa investigada na Operação Omertà.

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) acolheu o recurso do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e aumentou as penas de três condenados por homicídio qualificado, mantendo ainda a condenação de um quarto envolvido.

De acordo com o acórdão, os desembargadores entenderam que houve planejamento e execução de crime encomendado, com envolvimento direto e indireto de membros de uma organização criminosa liderada por Jamil Name Filho, o “Jamilzinho”, apontado como mandante da execução de Marcel Colombo.

Condenados e novas penas

- Jamil Name Filho, o “Jamilzinho” – apontado como mandante do crime, teve a pena aumentada de 15 anos para 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. O tribunal manteve o entendimento de que ele ordenou a morte de Marcel, executada por integrantes de sua organização criminosa.

- Marcelo Rios – ex-guarda municipal de Campo Grande, também condenado por homicídio qualificado, teve sua pena aumentada de 15 anos para 21 anos, 10 meses e 15 dias, igualmente em regime fechado. Rios foi considerado o intermediário entre o mandante e os executores, sendo responsável por organizar e dirigir as ações do grupo criminoso.

- Everaldo Monteiro de Assis, o “Jabá” – agente da Polícia Federal, teve sua pena elevada de 8 anos e 4 meses para 16 anos e 6 meses de reclusão. O tribunal manteve a perda do cargo público, uma vez que a pena supera quatro anos e a conduta foi praticada com violação de dever funcional. Segundo a decisão, Jabá usou o acesso a bancos de dados para repassar informações sigilosas à organização criminosa chefiada por Jamilzinho.

“Jabá” recorria em liberdade, mas com a nova decisão, o TJMS determinou sua prisão imediata. O mandado de prisão deve ser expedido e, conforme já decidido, ele será demitido da Polícia Federal.

- Rafael Antunes Vieira – ex-guarda civil metropolitano de Campo Grande, condenado por ocultação de arma de fogo, teve sua pena ajustada de 2 anos e 6 meses para 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto. O tribunal reconheceu pequena redução de ofício, mantendo a condenação pelo crime.

Execução imediata das penas

O Tribunal de Justiça determinou a execução provisória imediata das penas privativas de liberdade aplicadas a todos os réus — Jamil Name Filho, Marcelo Rios, Everaldo Monteiro de Assis e Rafael Antunes Vieira.

A decisão baseou-se na tese de repercussão geral nº 1.068 do Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada.

Com isso, os recursos das defesas foram todos negados, e os desembargadores acataram parcialmente o pedido do Ministério Público, resultando no aumento das penas dos principais envolvidos no assassinato de Marcel Colombo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também