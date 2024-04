TJMS lança aplicativo "e-Mandado" para aprimorar o cumprimento de mandados judiciais

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, sob a liderança do presidente Des. Sérgio Fernandes Martins, deu início ao projeto-piloto do aplicativo "e-Mandado", destinado a aprimorar o cumprimento de mandados judiciais pelos oficiais de justiça. Os testes estão sendo conduzidos por um grupo na comarca de Campo Grande.

Desenvolvido como parte do compromisso da gestão atual do TJMS em tornar a prestação jurisdicional mais eficiente e moderna, o "e-Mandado" é uma ferramenta digital que visa facilitar e agilizar o trabalho dos oficiais de justiça, economizando tempo e recursos financeiros. O aplicativo estará disponível para dispositivos móveis, permitindo o encaminhamento e devolução dos mandados pelo celular, eliminando a necessidade de deslocamento até o fórum.

Com a adoção do "e-Mandado", o tribunal busca gradativamente reduzir o uso de papel nos procedimentos de cumprimento de mandados. As ordens judiciais serão encaminhadas online pelos oficiais, e no momento do cumprimento, será possível imprimir o mandado através de uma impressora térmica, garantindo uma entrega eficiente.

Além disso, o aplicativo proporcionará mais agilidade na gestão dos mandados, permitindo o agendamento de retornos a locais onde os destinatários não foram encontrados, além da otimização das rotas de cumprimento dos mandados através do GPS.

Desenvolvido pela Coordenadoria de Gestão de Mandados em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação, o "e-Mandado" está em fase piloto, onde um grupo de oficiais de justiça selecionados está testando suas funcionalidades e fornecendo feedback para eventuais ajustes e aperfeiçoamentos necessários.

