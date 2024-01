TJMS nega recurso e ex-guarda deve ir a júri popular pela morte de 'Playboy da Mansão'

O ex-guarda municipal Marcelo Rios teve mais um recurso negado pela Justiça de Mato Grosso do Sul e deve enfrentar júri popular devido à sua suposta participação na morte de Marcel Costa Hernandes Colombo, conhecido como Playboy da Mansão, e por ferir Tiago do Nascimento Bento, de 18 anos.

O Tribunal de Justiça de MS (TJMS) recusou o recurso que buscava discutir supostas violações legais, incluindo um suposto cerceamento de defesa no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O desembargador Dorival Renato Pavan, vice-presidente do TJMS, negou o pedido para retirá-lo do julgamento popular, ressaltando que o recurso esbarra em impeditivos formais e não atende todas as exigências legais.

Segundo o magistrado, independente do ângulo de análise, o prosseguimento do recurso deve ser obstaculizado. Com base no artigo 1.030, V do Código de Processo Civil, o recurso especial interposto por Marcelo Rios foi inadmitido.

O caso continua em tramitação na Justiça. Além de Marcelo Rios, também são acusados na mesma ação relacionada à execução de Marcel Costa Hernandes Colombo, Jamil Name Filho (Jamilzinho) e Everaldo Monteiro de Assis, policial federal.

