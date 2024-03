Transporte universitÃ¡rio em Nova Alvorada do Sul Ã© alvo de investigaÃ§Ã£o do MPMS

Nesta quinta-feira (29), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou que está conduzindo uma investigação sobre a suspeita de má utilização de recursos públicos destinados ao transporte universitário em Nova Alvorada do Sul-MS.

A apuração, que está em andamento na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, ocorre de forma sigilosa, conforme informado no Diário Oficial do MPMS. Os detalhes disponíveis sobre o caso também foram publicados na imprensa oficial.

A instauração do inquérito civil foi assinada por Maurício Mecelis Cabral, promotor de Justiça.

Fonte: Diário Oficial MPMS - 29-02-2024

