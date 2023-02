Tribunal de Justiça confirma parceria com Assembleia Legislativa de MS

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Des. Sérgio Fernandes Martins, confirmou a parceria com a Assembleia Legislativa, durante um encontro nesta terça-feira (14), na Casa de Leis.

Seguindo agenda de visitas a outros órgãos e instituições, visando o bom relacionamento e cooperação mútua, o Des. Sérgio Fernandes Martins entregou ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, a minuta do termo de cooperação técnica entre as duas instituições que prevê a veiculação pela TV Assembleia da programação produzida pelo Poder Judiciário estadual.

A atual parceria e futura expansão da programação da TV foi reafirmada por ambos presidentes.

