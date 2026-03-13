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JustiÃ§a

Tribunal do JÃºri condena dois homens pelo homicÃ­dio de Tiago Sandrin em Sonora

RÃ©us receberam penas de atÃ© 32 anos por homicÃ­dio qualificado, organizaÃ§Ã£o criminosa e corrupÃ§Ã£o de menores

13 marÃ§o 2026 - 13h23Luiz Vinicius
Tiago foi assassinado dentro de pizzariaTiago foi assassinado dentro de pizzaria   (DivulgaÃ§Ã£o / Rede Social)

O Tribunal do Júri da comarca de Sonora condenou dois homens pelo assassinato de Tiago Valdecir Sandrin, ocorrido em janeiro de 2024 dentro da Lanchonete e Pizzaria do Sandrin. O julgamento foi realizado em 11 de março de 2026, e ambos foram considerados culpados por homicídio qualificado, organização criminosa e corrupção de menores.

Os réus Emerson Chagas de Souza, conhecido como “Maquinista”, e Franciano Dias da Paz Pereira Pacheco, apelidado de “Negão” ou “Olhos Famintos”, foram sentenciados a 24 anos e 6 meses e 32 anos e 8 meses de prisão, respectivamente, além de dias-multa. A juíza Camila Neves Porciúncula determinou que a pena seja cumprida inicialmente em regime fechado, considerando a gravidade dos crimes.

Segundo o julgamento, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo na noite de 20 de janeiro de 2024, enquanto trabalhava e atendia clientes no estabelecimento, sem chance de defesa. A arma utilizada foi uma pistola calibre 9mm de uso restrito, com numeração suprimida, e o crime envolveu participação de uma adolescente, caracterizando corrupção de menores.

Durante a sessão, que se estendeu do período da manhã até as 19h35, o Ministério Público sustentou a tese de homicídio qualificado e atuação em organização criminosa, enquanto a defesa alegou erro de identificação e legítima defesa. A condenação foi decidida por unanimidade pelos jurados nos principais pontos do processo.

O caso reforça a atuação do Tribunal do Júri em processos de grande repercussão e complexidade, garantindo a aplicação da justiça em crimes de homicídio qualificado e crimes correlatos, com penas proporcionais à gravidade dos delitos cometidos.

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