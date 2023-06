TSE marca pra esta quinta-feira processo que pode tornar Bolsonaro inelegível

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reservou um total de três sessões para o julgamento de uma ação judicial de investigação eleitoral (Aije) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), onde o PDT solicita que ele seja declarado inelegível.

A ação em questão trata de uma reunião entre Bolsonaro e diversos embaixadores e equipes diplomáticas no ano passado, onde o então presidente fez várias acusações sem provas contra as urnas eletrônicas.

O PDT alega que houve abuso de poder político e econômico por parte de Bolsonaro ao promover o encontro e atacar o sistema eleitoral brasileiro com uma série de boatos que já foram desmentidos pela Justiça Eleitoral.

O julgamento deve começar na próxima quinta-feira (22). A primeira sessão deve ser tomada pela leitura desse relatório e as sustentações orais das partes e do Ministério Público Eleitoral (MPE).

