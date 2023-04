TSE nega pedido de defesa de Bolsonaro e Moraes continuará julgando caso

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou nesta segunda-feira (10), por unanimidade, o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que o ministro Alexandre de Moraes fosse afastado de um processo que envolvia o ex-presidente.

O pedido se refere a um gesto feito pelo ministro durante o julgamento de um processo envolvendo as lives feitas por Bolsonaro, que na ocasião fez um gesto de degola com o dedo para um assessor que havia demorado para cumprir uma tarefa designada por Moraes.

A defesa de Bolsonaro interpretou que o gesto foi uma manifestação de “animosidade” com Bolsonaro e de “interesse pessoal” no processo, motivo pelo qual pediram o afastamento de Moraes do processo.

O pedido já havia sido negado pelo ministro Ricardo Lewandowski, que em sua decisão afirmou que “o objetivo da presente ação é apenas o de criar um fato político com o reprovável propósito de tumultuar o processo eleitoral”.

Logo em seguida o caso foi para o ministro Nunes Marques, que também foi contrário do pedido, seguido pelos demais ministros que participavam da votação. O recurso da defesa foi julgado em sessão extraordinária do plenário virtual e foi encerrado às 23h59 de ontem.

