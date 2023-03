TSE prorroga por 90 dias inquÃ©rito sobre ataques de Bolsonaro Ã s urnas

O ministro e corregedor-geral Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), prorrogou em 90 dias o prazo para que a Polícia Federal conclua as investigações do inquérito que investiga os ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro às urnas.

Além da conduta do ex-presidente, o inquérito investiga a disseminação de fake news sobre o sistema eleitoral por Bolsonaro e aliados, o uso da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) par atender interesses políticos pessoais, realização de campanha eleitoral antecipada por meio de motociatas e financiamento de grupos privados para manifestações apoiando o voto impresso durante as comemorações do Sete de Setembro.

Na decisão, o ministro avalia que a saída de Bolsonaro não anula a necessidade de se aprofundar as investigações.

“Passado o pleito, a diplomação e até a posse do novo Presidente da República, atos desabridamente antidemocráticos e insidiosas conspirações tornaram-se episódios corriqueiros, sendo possível afirmar que, embora a diplomação tenha encerrado formalmente o processo eleitoral, um clima de articulação golpista seguiu rondando as eleições de 2022”, pontuou.

