TSE suspende julgamento com maioria para inelegibilidade de Bolsonaro

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que pode ficar inelegível por oito anos, teve a sessão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspensa e será retomada nesta sexta-feira (30), às 12h (horário de Brasília.

O presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes encerrou a sessão com três votos pela inelegibilidade de Bolsonaro e 1 contrário.

O primeiro voto foi dado na terça (27) pelo relator da ação, ministro Benedito Gonçalves defendeu tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos, 2º a votar, o ministro Raul Araújo divergiu do relator e se manifestou contra a condenação do ex-presidente.

O ministro Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares também votaram pela condenação do ex-presidente. Ainda faltam os votos de André Ramos Tavares, Cármen Lúcia (vice-presidente do TSE), Nunes Marques e Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal. Para formar maioria são necessários quatro votos.

Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) 0600814-85 ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) pediu a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto, candidatos à Presidência da República e vice nas Eleições 2022, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Segundo o PDT, o então presidente fez ataques às urnas eletrônicas utilizadas nas eleições naquele evento no Alvorada, transmitido ao vivo pela TV Brasil.

Walter Braga Netto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro foi absolvido por “não ter sido demonstrada sua responsabilidade na acusação”.

