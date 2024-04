União deve indenizar vítimas de operações policiais, determina STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou tese com o entendimento que a União deve ser responsabilizada, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos temos de da teoria do risco do direito administrativo.

O que a decisão, que tem repercussão geral e vai orientar julgamentos em todo o país, em prática diz é que o Estado deve indenizar as vítimas de bala perdida ou de operações policiais.

A discussão que levou a decisão ocorreu no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1385315 (Tema 1237), no qual o STF decidiu que a União deve ser responsabilizada pela morte de uma vítima de bala perdida disparada durante uma incursão militar no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em 2015.

Segundo o entendimento aprovado pela Corte, o Estado é responsável na esfera cível por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da teoria do risco do direito administrativo; é ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil e; perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário.

A União poderá responder a danos causados pelas operações das Forças Armadas, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também