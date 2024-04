Usina fotovoltaica do judiciário quase pronta

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Des. Sérgio Fernandes Martins, visitou, na manhã desta terça-feira (2), a Usina Fotovoltaica do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e realizou a última vistoria das obras.

A instalação da usina em questão, localizada próximo à Gameleira, faz parte da segunda etapa de implantação de energia solar para atender a todas as edificações do TJMS. A primeira etapa, já concluída, contemplou a instalação de 50 sistemas de geração em 49 comarcas do Estado.

“Esta era a unidade que faltava para que pudéssemos completar o atendimento a todas as comarcas do Estado. Com esta usina atenderemos a comarca de Dourados, a comarca de Corumbá e todos os prédios que compõem o Poder Judiciário na Capital. Além disso, haverá um excedente de energia que será utilizado para complementar aquelas comarcas que eventualmente, nada obstante tenham as placas de energia solar em seus telhados e nas coberturas dos seus estacionamentos, ainda necessitem de uma pequena quantidade de energia para estarem totalmente atendidas”, afirmou o presidente do TJ sul-mato-grossense.

Segundo Martins, a previsão é que os 6 mil painéis instalados na usina gerem 400 mil kWh, que somados aos 90 mil kWh produzidos com as placas instaladas no prédio do TJMS, no Parque dos Poderes, irá permitir que toda a demanda do Poder Judiciário do Estado seja atendida.

