'Vitinho do Carandiru' é julgado por assassinato brutal em Campo Grande

Nesta segunda-feira (22), Victor Hugo de Matos Rech, o 'Vitinho do Carandiru', senta no banco dos réus acusado de um assassinato brutal. A vítima, Mikael Douglas Sobrinho, de 22 anos, foi encontrada carbonizada, algemada e com marcas de tiros na rua Marques de Herval, no Bairro Nova Lima, na madrugada de 5 de outubro de 2022.

'Vitinho do Carandiru' admitiu à Polícia Civil, durante a investigação, ter asfixiado Mikael antes de incendiar seu corpo. Há suspeitas de que Mikael ainda estivesse vivo quando foi queimado.

O processo está sendo mantido em sigilo, com poucos detalhes disponíveis ao público. O conselho de sentença do tribunal do júri será responsável por decidir o destino de 'Vitinho do Carandiru'. As acusações incluem homicídio triplamente qualificado, com motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel.

Circulação de vídeo nas redes sociais - após o crime, nas redes sociais, um vídeo supostamente gravado pelos responsáveis pelo homicídio de Mikael Douglas Sobrinho começou a circular.

O vídeo não apresenta o momento exato do disparo, assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também