Zambelli é acusada pela PGR por "autoria intelectual" de ataque hacker

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), ao apresentar denúncia contra a deputada federal Carla Zambelli (PL), a congressista teve “papel central” na invasão dos sistemas eletrônicos do Judiciário e foi a “autora intelectual” de ataque hacker.

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o objetivo era gerar ambiente de desmoralização da Justiça Brasileira, para obter vantagem de ordem política, propondo-se à invasão ao dispositivo informático, participando ativamente de produção de ordem judicial ideologicamente falsa.

A deputada e o hacker, Walter Delgatti, foram denunciados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O inquérito tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

A denúncia diz que Zambelli contratou os serviços de Delgatti e teria prometido trabalho a ele. O pagamento era “escamoteado” para tentar encobrir a relação, e feito por meio de uma terceira pessoa, Jean Hernani, funcionário do gabinete da deputada. Ele não foi denunciado no caso.

Conforme a PGR, Zambelli comandou a invasão a sistemas institucionais usados pelo Poder Judiciário, “mediante planejamento, arregimentação e comando de pessoa com aptidão técnica e meios necessários ao cumprimento” da tarefa, afim de “adulterar informações, sem autorização expressa ou tácita de quem de direito”.

Já Delgatti, sob o comando da deputada, “invadiu dispositivos informáticos utilizados pelo Poder Judiciário. Na denúncia, Gonet ressaltou que o próprio hacker confessou as invasões, que também ficaram demonstradas por análise da perícia.

Uma das invasões resultou na emissão de um falso mandado de prisão contra Moraes, como se ele mesmo tivesse determinado o próprio cárcere.

