Chamas devastam Terra Indígena Kadiwéu, no Pantanal sul-mato-grossense

Pedro Molina, com informações do g1 MS

Apesar dos trabalhos de brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo), que atuam no combate aos incêndios no Pantanal sul-mato-grossense, o avanço das chamas devastou a Terra Indígena Kadiwéu, em Porto Murtinho.

Com mais de 68% do território consumido pelas chamas neste ano, dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LASA-UFRJ) apontam que o fogo já destruiu 368 mil hectares da Terra Indígena Kadiwéu.

No total, 371 mil hectares de Terras Indígenas foram consumidos pelas chamas no Pantanal. Desse número, 98% do total afetado é da Kadiwéu.

Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), mais de 950 profissionais atuam no combate às chamas, com apoio de aeronaves, embarcações e veículos pesados à “Operação Pantanal”.

